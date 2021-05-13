13 мая 2021, 14:53
УЕФА перенес финальный матч Лиги чемпионов из Стамбула в Порту
Союз европейских футбольных ассоциаций перенес финальный матч Лиги чемпионов нынешнего сезона из Стамбула в португальский Порту. Такое решение было принято в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в Турции
Фото: sportrg.ru
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) перенес финальный матч Лиги чемпионов нынешнего сезона из Стамбула в португальский Порту. Такое решение было принято футбольными функционерами в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу в Турции.
Согласно окончательному решению УЕФА, финальный поединок между английскими клубами «Манчестер Сити» и «Челси» состоится на стадионе Драгау в Порту 29 мая.
Ранее власти Великобритании включили Турцию в красный список направлений для путешествий. Из-за этого британские болельщики не смогли бы попасть на матч.
Первоначально руководство УЕФА планировало перенести финал Лиги чемпионов в Англию, но стороны не смогли решить вопрос о послаблении карантинных ограничений.