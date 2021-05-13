«Дворец Путина» под Геленджиком пытались спрятать через фиктивные сделки и подставных собственников
Русская служба ВВС опубликовала подробности о том, как власти в течение 10 лет прятали от всех знаменитый «дворец Путина» под Геленджиком. Для этого были использованы подставные собственники, фиктивные сделки и силы спецслужб
Русская служба ВВС опубликовала подробности о том, как власти в течение 10 лет прятали от всех знаменитый «дворец Путина» под Геленджиком. Для этого были использованы подставные собственники, фиктивные сделки и силы спецслужб. Напомним, что после выхода резонансного расследования ФБК (внесен в реестр инагентов) о дворце в Прасковеевке его собственником объявил себя миллиардер и друг президента Аркадий Ротенберг.
Изначально неофициальная резиденция Владимира Путина под Геленджиком была оформлен на давнего друга президента Николая Шамалова (напомним, его сын Кирилл Шамалов был женат на младшей дочери главы государства). Его партнер по медицинскому бизнесу Сергей Колесников в 2010 году первым рассказал журналистам о строящемся дворце для Владимира Путина, объяснив свой поступок тем, что «страна движется к пропасти, и дальше ждать нельзя».
Тогда властям пришлось срочно создавать «единую историю проекта», которую надо было «отдавать» в СМИ. Среди обсуждавшихся вариантов реакции на вопросы журналистов было как полное отрицание всего, что связано с дворцом в Геленджике, так и объяснение, что «заказчиком строительных работ выступает учреждение, подведомственное ФСО».
Собеседник ВВС рассказал, что ответственные за дворец люди понимали, что Николай Шамалов не очень подходит на должность номинального владельца столь грандиозного объекта, но и напрямую с президентом его связывать было ельзя. Тогда было принято решение «продать» дворец новому номинальному владельцу, «обладающему необходимыми финансовыми и организационными возможностями». Этим человеком стал совладелец «Шереметьево» Александр Пономаренко, чье состояние в 2011 году оценивалось в 1,7 млрд долларов.
Г-н Пономаренко купил дворец под Геленджиком через кипрскую компанию Kernicom. В отчетности фирмы говорилось, что она в 2011 году вложила в некую дочернюю структуру 356 тысяч долларов (тогда 10 млн рублей). В своем расследовании Алексей Навальный говорил, что это и была фактическая сумма покупки объекта. После заключения сделки Пономаренко нанял компанию Шамалова «Ногата» для управления дворцом.
В свою очередь перед юристами была поставлена задача «обеспечить конфиденциальность сведений о функциональном назначении и технических характеристиках строящихся объектов», а документы в Росреестр надо было подавать без реальных замеров и инвентаризации.
Проблему с проведением электричества предлагалось решить путем изъятия в безвозмездное пользование у ФСБ кабельных линий, питающих дворец. Участки земли вокруг дворца закрепили за ФСБ и ФСО, чтобы никакие «третьи лица» не смогли туда проникнуть. Кроме того, над всей территорией была объявлена бесполетная зона.
Напомним, что после выхода расследования Алексея Навального, в котором были раскрыты все подробности о «дворце Путина» под Геленджиком с собственным ледовым дворцом, аквадискотекой, виноградниками и другими объектами, собственником всей этой роскоши объявил себя близкий друг Владимира Путина Аркадий Ротенберг. Миллиардер также заверил, что в этом здании будет располагаться апарт-отель.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на новое расследование о дворце под Геленджиком заявил, что «это все ерунда». «Мы много раз говорили относительно этого объекта и относительно того, что он не имеет никакого отношения к Путину. И не считаем необходимым как-то возвращаться к этой теме», - заявил представитель президента.