Более 36 млн россиян столкнулись с угрозой бедности из-за падения доходов
Почти 36 миллионов российских граждан (24,6% от населения страны) в прошлом году столкнулись с угрозой бедности, так как имели доход ниже 60% от медианного. В 2020 году медианный доход в среднем составлял 27 тысяч рублей
Почти 36 миллионов российских граждан (24,6% от населения страны) в прошлом году столкнулись с угрозой бедности, так как имели доход ниже 60% от медианного. В 2020 году медианный доход в среднем составлял 27 тысяч рублей.
Аналитики FinExpertiza отмечают, что к категории малообеспеченных можно отнести четверть российских граждан.
Больше всего людей с низкими доходами относительно своего региона было выявлено в Ямало-Ненецком автономном округе и Ненецком автономном округе, а также Москве, на Чукотке и Сахалинской области. Меньше всего малообеспеченных граждан относительно медианного дохода по региону оказалось в Карачаево-Черкесии, Костромской области, Крыму, Еврейской автономной области, Хакасии и Ингушетии.
Напомним, что согласно майским указам президента Владимира Путина от 2019 года, численность населения с доходами ниже прожиточного минимума к 2024 году должна сократиться в два раза. Сейчас за чертой бедности проживают около 20 млн россиян.