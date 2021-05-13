Движение «Голос» сообщило о непрозрачности новой системы онлайн-голосования
Эксперты движения в защиту прав избирателей «Голос» сообщили о непрозрачности новой системы онлайн-голосования, которую власти собираются применять на сентябрьских выборах в Госдуму
Эксперты движения в защиту прав избирателей «Голос» сообщили о непрозрачности новой системы онлайн-голосования, которую власти собираются применять на сентябрьских выборах в Госдуму.
В «Голосе» считают, что созданная Ростелекомом система дистанционного голосования стала еще менее прозрачной, чем та, которая использовалась во время голосования по поправкам к Конституции РФ.
Сопредседатель движения Григорий Мельконьянц рассказал «Открытым медиа» многие избиратели столкнулись с проблемами на тестовом этапе голосования. Граждане жалуются на массовые отказы в регистрации без объяснения причин.
Мельконьянц рассказал, что заявки для участия в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ), по данным Центризбиркома, подали 2,5 млн человек. При этом на старте тестового этапа голосования стало известно, что для участия в нем зарегистрировались 2,3 млн человек. таким образом, почти 200 тысяч избирателей не были зарегистрированы.
Зампред ЦИК Николай Булаев объяснил отказы в регистрации тем, что граждане якобы некорректно указали данные о прописке. «Отказы есть, но их не очень много и связаны они только с этим», - заверил г-н Булаев.
Григорий Мельконьяц считает, что отказы в регистрации избиратели получают по другим причинам. Во-первых, система по непонятным причинам не сопопоставляет сведения из личного кабинета участника голосования (на портале госуслуг) и базы данных ЦИК (регистра избирателей). Во-вторых, система сообщает избирателям, что они не прошли «отбор методом случайной выборки», хотя организаторы онлайн-голосования не предупреждали о введении принципов «лотереи» для участия в тестировании системы.
«Электронное голосование стало в целом менее контролируемым и прозрачным, чем в 2020 году. (…)У наблюдателей нет возможности наблюдать за прозрачностью выборов, потому что мы не видим, как система работает изнутри. Нам показывают витринную картинку, которая не дает оценить честность выборов», - заявилл представитель «Голоса».