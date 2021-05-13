На Камчатке медикам не доплатили 200 млн рублей за лечение ковидных пациентов
На Камчатке медицинским работникам не доплатили около 200 млн рублей за работу с коронавирусными пациентами. Речь идет о стимулирующих выплатах медикам, назначенных президентом Владимиром Путиным
На Камчатке медицинским работникам не доплатили около 200 млн рублей за работу с коронавирусными пациентами. Речь идет о стимулирующих выплатах медикам, назначенных президентом Владимиром Путиным.
Госинспекция труда по Камчатскому краю в ходе проверки установила, что к стимулирующим выплатам применялся районный коэффициент 1,6 - в размере, установленном на федеральном уровне. При этом трудовыми договорами с медработниками и региональным законом предусмотрен районный коэффициент 1,8, сообщает «КоммерсантЪ».
Инспекторы выдали работодателям предписания с требованием устранить выявленные нарушения и выплатить медицинским работникам причитающиеся им деньги за лечение ковидных пациентов.
На Камчатке врачам, работающим в «красной зоне», полагаются стимулирующие выплаты в размере 186 тысяч рублей. Младшему медперсоналу должны выплачивать по 65 тысяч рублей.