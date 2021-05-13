Петербургский Ботанический сад обратился за помощью к волонтерам из-за эротических фотосессий у сакуры
Администрация Ботанического сада Санкт-Петербурга опубликовала объявление о поиске волонтеров, которым поручат защиту сакуры. За помощью сотрудники сада обратились из-за частых эротических съемок рядом с этим деревом
Фото: sanktpeterburg.bezformata.com
Администрация Ботанического сада Санкт-Петербурга опубликовала объявление о поиске волонтеров, которым поручат защиту сакуры. За помощью сотрудники сада обратились из-за частых эротических съемок рядом с этим деревом.
«В сакуру лезут постоянно, даже ограждения не всегда останавливают. Всем хочется сфотографироваться в ветвях, а это очень вредит цветению», - посетовала в беседе с Znak.com куратор волонтеров Ботанического сада Алина Борисова.
Например, 12 мая неизвестные девушки проводили рядом с цветущей сакурой эротическую фотосессию. При этом на замечания сотрудников Ботанического сада они не отреагировали.
В администрации отметили, что волонтеры должны будут патрулировать часть сада, где растут сакуры, и делать замечания нарушителям.