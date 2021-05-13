Вооруженные силы Израиля сообщили о подготовке наземной операции в секторе Газа
Пресс-секретарь армии обороны Израиля Йонатан Конрикус сообщил, что войска сейчас находятся на разных стадиях подготовки к военной операции, однако приказа наступать от генерального штаба пока не поступало
Власти Израиля анонсировали наземную военную операцию в секторе Газа после того, как «Хамас» выпустил по Тель-Авиву сотни более 130 ракет.
Пресс-секретарь армии обороны Израиля Йонатан Конрикус сообщил, что войска сейчас находятся на разных стадиях подготовки к военной операции, однако приказа наступать от генерального штаба пока не поступало, пишет РИА Новости.
Конфликт между Израилем и Палестиной обострился после того, как израильский суд выселил несколько палестинских семей из их домов в иерусалимском квартале Шейх Джаррах. В День Иерусалима между израильтянами и арабами произошли столкновения, после чего «Хамас» выпустил в сторону Тель-Авива не менее 130 ракет. Большая часть ракет была уничтожена системой ПВО, но некоторые снаряды все же пробили оборону.
Израиль нанес ответный удар, полностью разрушив 16-этажное здание в секторе Газа.