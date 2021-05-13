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13 мая 2021, 11:40

В России впервые выявили индийский штамм коронавируса. Его завезли студенты из Индии

Штамм B.1.617 или «индийский штамм» выявили у 16 студентов ульяновского вуза. В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили «Коммерсанту», что заболевшие находятся университетских хостелах, отведенных под обсерватор

В России впервые выявили индийский штамм коронавируса. Его завезли студенты из Индии
Фото: big-rostov.ru

В России впервые выявили индийский штамм коронавируса. Его завезли иностранные студенты Ульяновского государственного университета, приехавшие из Индии.

Штамм B.1.617 или «индийский штамм» выявили у 16 студентов ульяновского вуза. В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили «Коммерсанту», что заболевшие находятся университетских хостелах, отведенных под обсерватор. В ведомстве также утверждают, что заразившиеся ни с кем не контактировали.

В администрации Ульяновской области заявили, что пока никаких дополнительных профилактических мер из-за «индийского штамма» принимать не планируется.

Ранее «индийский штамм» коронавируса был включен Всемирной организацией здравоохранения в список штаммов, вызывающих беспокойство на глобальном уровне. По словам специалистов, данная мутация вызывает у пациентов более серьезные осложнения и хуже поддается воздействию существующих вакцин и лекарств.

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