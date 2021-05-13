В России впервые выявили индийский штамм коронавируса. Его завезли студенты из Индии
Штамм B.1.617 или «индийский штамм» выявили у 16 студентов ульяновского вуза. В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили «Коммерсанту», что заболевшие находятся университетских хостелах, отведенных под обсерватор
В России впервые выявили индийский штамм коронавируса. Его завезли иностранные студенты Ульяновского государственного университета, приехавшие из Индии.
Штамм B.1.617 или «индийский штамм» выявили у 16 студентов ульяновского вуза. В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили «Коммерсанту», что заболевшие находятся университетских хостелах, отведенных под обсерватор. В ведомстве также утверждают, что заразившиеся ни с кем не контактировали.
В администрации Ульяновской области заявили, что пока никаких дополнительных профилактических мер из-за «индийского штамма» принимать не планируется.
Ранее «индийский штамм» коронавируса был включен Всемирной организацией здравоохранения в список штаммов, вызывающих беспокойство на глобальном уровне. По словам специалистов, данная мутация вызывает у пациентов более серьезные осложнения и хуже поддается воздействию существующих вакцин и лекарств.