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13 мая 2021, 10:57

Сына основателя компании «Вымпелком» заочно арестовали по делу об убийстве криминального авторитета

Пресненский райсуд Москвы заочно арестовал сына основателя компании «Вымпелком» (бренд «Билайн») Дмитрия Зимина Сергея по делу об убийстве тушинского криминального авторитета Вячеслава Степанова в 1998 году

Сына основателя компании «Вымпелком» заочно арестовали по делу об убийстве криминального авторитета
Фото: saintbasil.ru

Пресненский райсуд Москвы заочно арестовал сына основателя компании «Вымпелком» (бренд «Билайн») Дмитрия Зимина Сергея по делу об убийстве тушинского криминального авторитета Вячеслава Степанова в 1998 году.

Дело об убийстве криминального авторитета было возбуждено в 1998 году, однако предварительное следствие несколько раз приостанавливалось. В 2007 году срок расследования был продлен до конца июля 2021 года, сообщает «КоммерсантЪ».

Согласно версии следствия, коптевские бандиты Анатолий Гришков и Александр Виноградов вечером 12 января 1998 года по приказу Сергея Зимина по прозвищу Зема устроили засаду у бара «Долина», а затем расстреляли Вячеслава Степанова и его друга Евгения Березина из автоматов. Степанов был убит на месте, а Березину удалось сбежать. Кроме того, под обстрел попал трамвай, пассажиры которого получили ранения. Позже одна женщина скончалась в больнице.

Сам Сергей Зимин в тот период уже проживал за границей. В качестве обвиняемого по делу об убийстве авторитета его привлекли в 1998 году, но в 2007 году уголовное преследование сына крупного бизнесмена было прекращено.

В апреле 2021 года Пресненский райсуд Москвы по ходатайству участников расследования отменил это постановление, а Зимин-младший был объявлен в федеральный розыск. Предположительно, Сергей Зимин находится в одной из стран Европы.

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