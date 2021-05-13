Промсвязьбанк уличили в нарушении политики импортозамещения
Специалисты АНО «Центр компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ» (ЦКИКТ) заявили, что банк сделал выбор в пользу программного обеспечения американской компании Oracle. При этом у данного ПО есть российские аналоги
Опорный оборонный банк России - Промсвязьбанк - обвинили в нарушении государственной политики импортозамещения. .
Глава ЦКИКТ Илья Массух написал письмо председателю Промсвязьбанка Петру Фрадкову, главе Минцифры Максуту Шадаеву и глава Минфина Антону Силуанову, в котором попросил отменить закупку стоимостью 10,3 млн долларов.
Илья Массух сообщи, что компания Oracle до начала нулевых годов распространяла свой софт бесплатно, поэтому сформировал большую клиентскую базу. Однако сейчас в России есть собственное ПО, которое может заменить импортный софт.
По данным «Коммерсанта», Промсвязьбанк уже отменил закупку импортного ПО, но не из-за обвинений в нарушении политики импортозамещения, а с целью сократить сроки и стоимость закупки. В банке заверили, что будут использовать иностранное ПО до момента внедрения отечественного.
В свою очередь администратор баз данных департамента IT-аутсорсинга «Корус Консалтинг» Андрей Харченко опроверг данные ЦКИКТ о наличии отечественных аналогов софта от Oracle.
Отметим, что «Центр компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ» был создан в 2016 году с целью решения вопросов, связанных с импортозамещением. Программа импортозамещения стала активно внедряться из-за введения Западом санкций против России.