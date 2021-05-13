13 мая 2021, 08:20
В магазине при ГИБДД Красноярска продавали товары с символикой запрещенного движения АУЕ
В магазине, который расположен в здании Госавтоинспекции по Красноярску, в продаже обнаружили четки с символикой движения АУЕ. Это движение признано экстремистским, а его деятельность запрещена на территории России
Фото: Проспект мира
В магазине, который расположен в здании Госавтоинспекции по Красноярску, в продаже обнаружили четки с символикой движения АУЕ. Это движение признано экстремистским, а его деятельность запрещена на территории России.
Издание «Проспект мира» сообщает, что товары с символикой запрещенного движения обнаружил общественный деятель Сергей Волков. Мужчина рассказал, что магазин находится в здании ГИБДД.
Сотрудник этого магазина сообщил, что слышал о запрете криминальной субкультуры АУЕ, но «не замечал на товарах таких надписей».
В полиции Красноярска данную ситуацию пока не прокомментировали.