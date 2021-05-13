В России начнут производить вакцину против коронавируса AstraZeneca
В России начинается производство вакцины против коронавирусной инфекции по лицензии шведско-британской компании AstraZeneca. В фармацевтической компании «Р-Фарм» сообщили, что первая партия препарата будет выпущена в июне
В России начинается производство вакцины против коронавирусной инфекции по лицензии шведско-британской компании AstraZeneca. В фармацевтической компании «Р-Фарм» сообщили, что первая партия препарата будет выпущена в июне.
Глава российской компании Василий Игнатьев сообщил РБК, что вакцина по лицензии AstraZeneca будет выпускаться под названием «Р-Кови». При этом данный препарат будет предназначен только для экспорта, а на российских рынок не поступит.
Компания «Р-Фарм» будет заниматься экспортом препарата совместно с РФПИ.
Напомним, что ранее несколько стран Европы приостановили вакцинацию населения против COVID-19 препаратом AstraZeneca из-за риска возникновения тромбоза у привитых людей. В начале мая Власти Норвегии сообщили, что окончательно отказываются от использования этой вакцины.
«Вакцина AstraZeneca полностью исключена из программы вакцинации», - сообщила премьер-министр Эрна Сульберг.