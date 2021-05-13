13 мая 2021, 08:03
Фемактивистка и секс-блогер Татьяна Никонова скончалась в возрасте 43 лет
Фемактивистка и секс-блогер Татьяна Никонова скончалась в возрасте 43 лет из-за болезни, название которой не сообщается. В телеграмм-канале активистки появилась запись о том, что она скончалась, а время и место прощание с ней будет известно позже
Фото: ВКонтакте
Фемактивистка и секс-блогер Татьяна Никонова скончалась в возрасте 43 лет из-за болезни, название которой не сообщается.
В телеграмм-канале активистки появилась запись о том, что она скончалась, а время и место прощание с ней будет известно позже.
Татьяна Никонова с 2012 года была автором блога Sam Jones’s Diary, в котором она писала о сексе и гендере. В 2017 году этот блог переехал на Nikonova.online. помимо этого, Никонова писала для изданий Афиша Daily, Wonderzine, The Village, GQ, Life.