В Благовещенске подросток пригрозил «повторить» в местной школе бойню в Казани
В Благовещенске (Амурская область) в одной из местных школ прервали занятия в связи с угрозой атаки на учащихся и педагогов. Несовершеннолетний местный житель написал в соцсети, что может повторить трагедию в казанской гимназии №175
В Благовещенске (Амурская область) в одной из местных школ прервали занятия в связи с угрозой атаки на учащихся и педагогов. Несовершеннолетний местный житель написал в соцсети, что может повторить трагедию в казанской гимназии №175.
Мэр Благовещенска Олег Имамеев сообщил, что угроза касалась школы №27. Сейчас по данному факту проводится проверка.
«Детей на это время отправили по домам. Ситуация полностью под контролем. Речь идет только о данной школе. Прошу избегать спекуляций по этой теме», - сообщил глава городской администрации, слова которого приводит «Интерфакс».
Сотрудники полиции задержали 17-летнего школьника, который под постом о трагедии в Казани написал, что может повторить «тоже самое». На допросе он заявил, что «просто пошутил».
Напомним, 11 мая 19-летний житель Казани Ильназ Галявиев устроил стрельбу в гимназии №175, в которой он раньше учился. В результате происшествия погибли семь школьников и два педагога. Стрелок сдался полиции. 12 мая суд отправил его под арест на два месяца.