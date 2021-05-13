В московских СИЗО содержится рекордное число предпринимателей
Общественная наблюдательная комиссия сообщила о рекордном числе предпринимателей, которые сейчас находятся в следственных изоляторах Москвы по статье «Мошенничество». Саму статью правозащитники назвали «резиновой»
Общественная наблюдательная комиссия сообщила о рекордном числе предпринимателей, которые сейчас находятся в следственных изоляторах Москвы по статье «Мошенничество». Саму статью правозащитники назвали «резиновой».
«На данный момент до 15% лиц, содержащихся под стражей в следственных изоляторах Москвы,- это предприниматели. Это рекордно высокая цифра», - сообщил председатель ОНК столицы Георгий Волков, слова которого приводит «Коммерсант».
Всех этим предпринимателей объединяет «резиновая» статья 159 УК РФ, по которой суды сажают и руководителей предприятий и рядовых сотрудников.
В ОНК сообщили, что бизнес массово жалуется на усиление давления со стороны правоохранительных органов и незаконное избрание меры пресечения в виде содержания под стражей.
Отметим, что руководство страны неоднократно обещало ослабить давление силовиков на бизнес, но по факту количество уголовных дел против предпринимателей только растет.