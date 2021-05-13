13 мая 2021, 03:22
Генсек ООН призвал ВОЗ одобрить российскую вакцину против коронавируса
Генсек заявил, что ООН «приветствовала бы» признание ВОЗ вакцины «Спутник V». «Я знаю, что такой процесс идет», - заявил г-н Гуттереш после переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым
Фото: vestikavkaza.ru
Генеральный секретарь ООН Антонио Гуттереш призвал Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) признать российскую вакцину против коронавируса «Спутник V».
Генсек заявил, что ООН «приветствовала бы» признание ВОЗ вакцины «Спутник V». «Я знаю, что такой процесс идет», - заявил г-н Гуттереш после переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым.
Антонио Гуттереш также поблагодарил российские власти за предоставленную сотрудникам ООН возможность привиться «Спутником V», сообщает РИА Новости.
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