«Аэрофлот» пообещал привитым от COVID-19 пассажирам существенные преимущества
«Это весьма существенные преимущества для прошедших вакцинацию. Мы пока не готовы раскрыть детали, но будем рады, если коллеги из транспортной и смежных отраслей к нам присоединятся», - сообщил г-н Демин
Авиакомпания «Аэрофлот» пообещала «существенные преимущества» пассажирам, сделавшим прививку от коронавирусной инфекции.
Официальный представитель «Аэрофлота» Михаил Демин сообщил РБК, что перевозчик уже подготовил и утвердил пакет инициатив по продвижению вакцинации.
«Это весьма существенные преимущества для прошедших вакцинацию. Мы пока не готовы раскрыть детали, но будем рады, если коллеги из транспортной и смежных отраслей к нам присоединятся», - сообщил г-н Демин.
В свою очередь главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов сообщил, что «Аэрофлот» собирается премировать вакцинированных пассажиров начислением им 10 000 бонусных миль. Но для этого им нужно зарегистрироваться в программе лояльности авиакомпании.
Отметим, что сейчас у привитых от коронавируса россиян никаких преимуществ перед непривитыми соотечественниками нет. Ранее туристические компании попросили Роспотребнадзор освободить вакцинированных граждан от обязательной сдачи двух ПЦР-тестов по возвращению из заграничных поездок, однако в ведомстве на это предложение не ответили.