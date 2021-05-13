Аналитики предупредили о росте цен на помады, шоколад и другие товары из-за подорожания пальмового масла
Сейчас пальмовое масло реализуется по цене 1091 доллар за тонну. Участники рынка говорят, что из-за пандемии коронавируса с производством масла возникли сложности, а спрос на него при этом остается высоким
Рост цен на пальмовое масло может привести к подорожанию губных помад, шоколада, зубной пастой и других товаров.
Агентство Bloomberg со ссылкой на аналитиков сообщает, что стоимость пальмового масла, которое используется при производстве множества продуктов питания и непродовольственных товаров, за последний год выросла на 120%.
Сейчас пальмовое масло реализуется по цене 1091 доллар за тонну. Участники рынка говорят, что из-за пандемии коронавируса с производством масла возникли сложности, а спрос на него при этом остается высоким.
Основными поставщики пальмового масла являются Малайзия и Индонезия, на которые приходится примерно 84% мирового рынка. Из-за пандемии и антиковидных ограничений в этих странах возник дефицит рабочей силы, а объемы производства сократились. Одновременно с этим крупнейшие потребители пальмового масла в лице Индии и Китая стали наращивать объемы импорта.