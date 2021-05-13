Прокуратура проверит утечку данных мурманских подростков, которых внесли в реестр «неблагонадежных»
Прокуратура Мурманской области начала проверку по факту публикации в открытом доступе личных данных школьников, которых по поручению регионального Минобразования внесли в список «склонных к нарушению дисциплины»
Прокуратура Мурманской области начала проверку по факту публикации в открытом доступе личных данных школьников, которых по поручению регионального Минобразования внесли в список «склонных к нарушению дисциплины».
В свою очередь глава Министерства информационной политики региона Александр Беляев сообщил «Интерфаксу», что мониторинг подростков, «склонных к противоправным действиям», чиновники ведут совместно с правоохранительными органами. Министр также предположил, что личные данные «неблагонадежных» детей и подростков могли быть «сознательно вскрыты и обнародованы».
Ранее стало известно, что после бойни в казанской гимназии №175, которую устроил 19-летний Ильназ Галявиев, глава Минобразования Мурманской области Ольга Дзюба потребовала от руководства местных школ составить список учащихся и выпускников, склонных к агрессии.
В этот список попали подростки, высказывающие суицидальные мысли, приносившие в школу оружие, а также те, кто участвовал в протестных акциях в поддержку Алексея Навального или просто попадался учителям с сигаретой. При этом личные данные подростков в нарушение закона были опубликованы в открытом доступе.