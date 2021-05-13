Госдума приняла законопроект о штрафах для СМИ за упоминание террористических организаций без маркировки
Госдума в среду, 12 мая, приняла в первом чтении законопроект о введении штрафов для СМИ за упоминание террористических организаций без указания того, что они были запрещены в России или ликвидированы
Госдума в среду, 12 мая, приняла в первом чтении законопроект о введении штрафов для СМИ за упоминание террористических организаций без указания того, что они были запрещены в России или ликвидированы.
Документ о новых штрафах для СМИ подготовили депутаты от «Единой России» Александр Хинштейн и Сергей Боярский.
Депутат Хинштейн отметил, что сейчас СМИ должны указывать о том, что та или иная организация была признана экстремистской, однако в отношении террористических организаций такого требования к журналистам нет. По мнению единоросса, существующая правовая неопределенность «странная и абсурдная», поскольку «терроризм является крайней формой экстремизма», сообщает Znak.com.
Напомним, что ранее власти ввели штрафы за неуказание статуса «иностранный агент» при упоминании организаций, СМИ и граждан, признанных таковыми Минюстом РФ.