13 мая 2021, 00:06
Суд оштрафовал Telegram на 5 млн рублей за неудаление информации об акциях в поддержку Навального
Таганский районный суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram на 5 млн рублей за отказ удалить информацию о несанкционированных митингах в поддержку Алексея Навального
Фото: droider.ru
Таганский районный суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram на 5 млн рублей за отказ удалить информацию о несанкционированных митингах в поддержку Алексея Навального.
Администрацию Telegram суд признал виновной в нарушении административной статьи о порядке удаления информации, «доступ к которой подлежит ограничению». В деле было два эпизода, по каждому из которых суд назначил мессенджеру штраф в размере 2,5 млн рублей.
Ранее Таганский суд оштрафовал на 6 млн рублей сервис TikTok за отказ удалить видеоролики с призывами к участию в акциях в поддержку Алексея Навального.
Аналогичные иски суд в ближайшее время рассмотрит в отношении Twitter, Google и Facebook.