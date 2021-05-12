В УФСБ по Татарстану проводится проверка после бойни в колледже
Сотрудники центрального аппарата ФСБ прибыли из Москвы в Казань с целью проведения проверки в управлении ведомства по республике Татарстан. Проверка связана с бойней в местной школе №175, которую устроил бывший выпускник этого учебного заведения
Сотрудники центрального аппарата ФСБ прибыли из Москвы в Казань с целью проведения проверки в управлении ведомства по республике Татарстан. Проверка связана с бойней в местной школе №175, которую устроил бывший выпускник этого учебного заведения.
Проверка в УФСБ по Татарстану касается вопросов профилактики стрельбы, а также вопросов безопасности в учебных заведениях. По данным центрального аппарата, за обеспечение безопасности в республиканских школах отвечал только один сотрудник. Обычно эти полномочия распределяются между несколькими отделами, РБК.
В 2018 году после стрельбы в керченском колледже президент Владимир Путин поручил главе ФСБ Александру Бортникову разработать меры по предотвращению новых случаев «шутинга» в учебных заведениях. Тогда в региональных управлениях ФСБ появилась ежемесячная отчетность по профилактике преступлений, связанных с насилием в школах.