СКР сообщил о заболевании головного мозга у «казанского стрелка»
В Следственном комитете сообщили, что на учете у психиатра и нарколога молодой человек официально не состоял, но несколько раз обращался за медицинской помощью в связи с сильными головными болями
19-летний Ильназ Галявиев, который устроил бойню в казанской гимназии №175, имел заболевание головного мозга.
В Следственном комитете сообщили, что на учете у психиатра и нарколога молодой человек официально не состоял, но несколько раз обращался за медицинской помощью в связи с сильными головными болями. В одном из медицинских учреждений Казани в прошлом году Ильназу Галявиеву поставили диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга.
В СКР также сообщили, что родственники юноши с недавних пор стали отмечать агрессивность и вспыльчивость в его поведении. «Его текущее состояние характеризуется неадекватным поведением, что на данный момент препятствует полноценному проведению следственных действий с ним», - сообщили следователи.
Напомним, что в отношении Ильназа Галявиева возбуждено уголовное дело по статье «Убийство более двух лиц общеопасным способом». В СКР не исключили, что дело может быть переквалифицировано по статье «Теракт».