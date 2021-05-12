Прокуратура вынесла предостережение молодым единороссам за возложение цветов на могилу венгерских военнопленных
Прокуратура Оренбургской области объявила предостережение «Молодой гвардии „Единой России“» за возложение цветов к месту захоронения союзников нацисткой Германии. Об этом сообщает депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин со ссылкой на ответ регионального прокурора
Прокуратура Оренбургской области объявила предостережение «Молодой гвардии „Единой России“» за возложение цветов к месту захоронения союзников нацисткой Германии. Об этом сообщает депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин со ссылкой на ответ регионального прокурора Руслана Медведева.
Ранее сообщалось, что 23 февраля 2021 года активисты МГЕР в рамках акции «Защити память героев» возложили цветы к могилам венгерских военнопленных под Орском. Венгрия, напомним, в годы Второй Мировой войны воевала на стороне нацистской Германии.
Издание «Урал56.ру» тогда отметило, что надгробный камень, к которому «патриоты» из МГЕР возложили цветы, находится на братской могиле военнопленных, которые содержались в лагере №260. Надгробные камни в нулевых годах установили их потомки.
В прокуратуре предупредили, что в случае повторных нарушений законодательства в сфере экстремизма активисты МГЕР будут привлечены уже к уголовной ответственности за публичное распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, сообщают «Ведомости».