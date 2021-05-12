Зарплата депутатов Госдумы выросла до 470 тысяч рублей. Официально их зарплаты не индексировали
Денежное содержание депутатов Госдумы растет второй год подряд на фоне продолжающегося падения реальных доходов граждан. Согласно декларациям, доходы депутатов, живущих только на одну зарплату, увеличились несмотря на отсутствие официальной индексации
Денежное содержание депутатов Госдумы растет второй год подряд на фоне продолжающегося падения реальных доходов граждан. Согласно декларациям, доходы депутатов, живущих только на одну зарплату, увеличились несмотря на отсутствие официальной индексации, сообщают «Открытые медиа».
В 2019 году средняя месячная зарплата депутатов Госдумы составила 450 тысяч рублей, что на 50 тысяч больше, чем они получали в первые три года нынешнего созыва. В 2020 году зарплата народных избранников федерального уровня выросла до 467 тысяч рублей. Годовые доходы у парламентариев, официально живущих только на думскую зарплату, за прошлый год варьировались от 4,3 млн рублей до 5,9 млн рублей.
Первый зампред комитета по контролю и регламенту Госдумы Валерий Иванов заверил, что в прошлом году зарплаты депутатов не увеличивались, и никаких повышающих коэффициентов не было.
В свою очередь депутат от «Справедливой России» Олег Шеин сообщил, что его годовой доход увеличился с 5,3 млн рублей за 2019 год до 5,9 млн рублей в 2020 году. Аналогичный рост был зафиксирован и в доходах других депутатов. При этом никто из парламентариев не смог назвать причину роста своей зарплаты.
Напомним, что реальные доходы простых граждан России продолжают падать со второго квартала 2020 года. По итогам первого квартала 2021 года доходы россиян сократились на 3,6%.