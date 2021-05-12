МИД России выслал из страны пресс-секретаря посольства США в Москве
Министерство иностранных дел РФ объявило о высылке из страны пресс-секретаря посольства США в Москве Ребекку Росс. Она попала в список из 10 американских дипломатов, которые были объявлены персонами нон грата
Министерство иностранных дел РФ объявило о высылке из страны пресс-секретаря посольства США в Москве Ребекку Росс. Она попала в список из 10 американских дипломатов, которые были объявлены персонами нон грата.
Российские власти дали сотрудникам американской дипмиссии 30 дней на сборы.
Москва объяснила высылку дипломатов ответом на действия Штатов, которые уже в течение шести месяцев не дают России назначить пресс-секретаря своего посольства в Вашингтоне.
«Не пускают в Вашингтон человека, назначенного нами на пост пресс-секретаря нашей дипмиссии, причем без объяснения каких-либо причин», - говорится в заявлении российского МИДа.
15 апреля власти США объявили, что в рамках действия новых санкций они высылают десять сотрудников российской дипмиссии.