WhatsApp начнет отключать пользователей, которые не приняли новые правила конфиденциальности
Администрация мессенджера WhatsApp предупредила своих пользователей, что с 15 мая начнет ограничивать возможности сервиса для тех, кто не принял условия нового пользовательского соглашения
Администрация мессенджера WhatsApp предупредила своих пользователей, что с 15 мая начнет ограничивать возможности сервиса для тех, кто не принял условия нового пользовательского соглашения.
Представители мессенджера обещают ограничивать пользователей постепенно. Так, сначала они лишатся возможности совершать звонки и первыми писать сообщения другим пользователям.
Затем, если пользователь будет и дальше отказываться принимать условия нового пользовательского соглашения, его полностью заблокируют. В WhatsApp при этом обещают не удалять учетные записи, поэтому пользователи смогут их разблокировать после согласия на новые правила конфиденциальности.
Многие пользователи WhatsApp отказываются соглашаться с новым пользовательским соглашением из опасений, что мессенджер будет делиться собранными о них данными с Facebook - своей материнской компанией. Представители сервиса утверждают, что новые пункты соглашения затронули только бизнес-аккаунты.