В Москве праздничную молитву по случаю Ураза-байрама проведут без прихожан
Праздничная молитва в Соборной мечети Москвы по случаю Ураза-байрама 13 мая состоится без прихожан. Духовное управление мусульман (ДУМ) России сообщает, что на молитву будут допущены только представители духовенства из трех московских мечетей
Праздничная молитва в Соборной мечети Москвы по случаю Ураза-байрама 13 мая состоится без прихожан. Духовное управление мусульман (ДУМ) России сообщает, что на молитву будут допущены только представители духовенства из трех московских мечетей. Остальные мусульмане смогут посмотреть праздничную молитву онлайн.
На сайте духовенства сообщается, что в мэрию Москвы ранее была подана заявка на проведение массового мероприятия численностью до 100 тысяч человек, однако чиновники напомнили о действующем запрете на проведение массовых собраний в связи с пандемией коронавируса. В мэрии также напомнили об ответственности за нарушение санитарных требований.
В связи с этим праздничную молитву в Ураза-байрам было решено провести без прихожан, сообщает «КоммерсантЪ».
Главный имам Московской соборной мечети Ильдар Аляутдинов в свою очередь напомнил, что православных россиян власти также просили воздержаться от участия в массовых мероприятиях по случаю празднования Пасхи.