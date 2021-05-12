В квартире казанского стрелка обнаружили материалы для изготовления бомбы
В квартире стрелка силовики обнаружили пять упаковок селитры, бутылку с настойкой лекарства «Мухомор», упаковку силикагеля, алюминиевую пудру, весы, часовой механизм, гвозди, Коран, некие видеозаписи, о содержании которых не сообщается
Сотрудники правоохранительных органов провели обыски по месту жительства 19-летнего Ильназа Галявиева, который 11 мая устроил стрельбу в казанской гимназии №175.
В квартире стрелка силовики обнаружили пять упаковок селитры, бутылку с настойкой лекарства «Мухомор», упаковку силикагеля, алюминиевую пудру, весы, часовой механизм, гвозди, Коран, некие видеозаписи, о содержании которых не сообщается.
Telegram-канал Life Shot сообщает, что в одной из комнат оперативники обнаружили коробки из-под патронов и обгоревшую дверь. Силовики сообщили, что перед стрельбой в школе Ильназ Галявиев пытался устроить поджог в своей квартире.
Также по месту жительства задержанного нашли оружейный сейф, коробку из-под дробовика, охотничий билет, разрешение на оружие и несколько килограмм аммиачной селитры.
Напомним, что 19-летний Ильназ Галявиев утром 11 мая пришел в гимназию №175, в которой он ранее учился, и открыл стрельбу из дробовика. В результате бойни в школе погибли семь учеников и две учительница, еще 23 человека получили ранения. Стрелка задержали.