Брат помощника президента Игоря Левитина оказался владельцем активов на сотни миллионов долларов
Родственники бывшего главы Минтранса России, а сейчас помощника президента Игоря Левитина, имеют активы на сотни миллионов долларов. В списке собственности семьи высокопоставленного чиновника есть строящийся курорт в Черногории и квартиры в Чехии
Родственники бывшего главы Минтранса России, а сейчас помощника президента Игоря Левитина, имеют активы на сотни миллионов долларов. В списке собственности семьи высокопоставленного чиновника есть строящийся курорт в Черногории, квартиры в Чехии, доля в ресторанном бизнесе в России и девелоперский бизнес в Московской и Ленинградской областях.
Основным активы семьи записаны на брата Игоря Левитина Леонида, его жену Нелю и их дочь Александру, которым по антикоррупционному законодательству не нужно официально отчитываться о своих доходах и имуществе.
Сам Леонид Левитин называет себя портфельным инвестором. Стоимость активов в его портфеле по данным на 2017 год оценивались в 295 млн долларов. Согласно последней отчетности ключевой компании г-на Левитина Quortia Limited (место регистрации - Кипр), на ее балансе до 2019 года находились 64% холдинговой компании «Пушкин», которой принадлежит застройщик жилого комплекса «Александровский» под Петербургом.
Quortia Limited владела 41% акций застройщика ЖК «Артек», расположенного недалеко от подмосковного Красногорска, а в 2019—2020 годах на балансе фирмы числились российские фирмы «Куортиа» и ее дочернее предприятие «Инвест проект». Эти фирмы были акционерами логистических компаний «Эйч Ти Эс» и «Логитекс Инвест». Первая занимается всеми видами перевозок, а вторая — организует перевозку по железной дороге нефтеналивных грузов, сжиженного газа, химии и пищевых продуктов, сообщают «Важные истории».
Леонид Левитин работает в транспортной сфере с 1995 года, однако его доход вырос только после того, как его брат Игорь стал министром транспорта. Это назначение Игорь Левитин получил в 2004 году, и в том же году Леонид Левитин увеличил свой доход с сотен тысяч рублей в год до 93 млн рублей.
«Важные истории» также выяснили, что через кипрскую Quortia Limited и чешскую Tratado Invest Леониду и Неле Левитиным принадлежат несколько парковочных мест, нежилое помещение и три квартиры в центре Карловых Вар. Рыночная стоимость квартир оценивается в 500-700 тысяч долларов. Квартиры в Карловых Варах – не единственная чешская недвижимость родственников Игоря Левитина. У них также есть собственный дом престарелых в городе Ченков, строительство которого обошлось в 2,5 млн евро.
Кроме того, Леонид Левитин вместе с бывшим финансовым директором и совладельцем «Южкузбассугля» Юрием Кушнеровым владеет участком площадью около 3 га в черногорском поселке Ржевичи на берегу Адриатического моря. По плану российских бизнесменов, там в скором времени появится пятизвездочный отель.
Через свою кипрскую компанию Левитины в 2018 году приобрели порядка 10% в сетях кофеен «Шоколадница» и «Кофе Хауз», а также партнерских точках KFC и компании Arena Foods Catering, которая занималась организацией питания на стадионах во время ЧМ-2020 по футболу.
Дочь Леонида и Нели Левитиных Александра в конце 2016 года в возрасте 25 лет вошла в совет директоров «Челябинского завода металлоконструкций». Сейчас она работает стилистом-имиджмейкером и «исследователем внешности» для женщин.