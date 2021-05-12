Михаил Мишустин назвал причиной роста цен на продукты «жадность»
Глава российского правительства Михаил Мишустин назвал одной из причин роста цен на продукты жадность отдельных производителей и торговых сетей. Какие именно сети и производители виноваты в подорожании продуктов питания, премьер не уточнил
Глава российского правительства Михаил Мишустин назвал одной из причин роста цен на продукты жадность отдельных производителей и торговых сетей. Какие именно сети и производители виноваты в подорожании продуктов питания, премьер не уточнил.
Михаил Мишустин также заверил, что правительство обладает достаточным набором инструментов, чтобы «обуздать аппетиты тех, кто наживается на ажиотажном спросе», сообщает «Интерфакс».
Глава кабмина пояснил, что многие предприниматели не хотят терять выгоду, поэтому повышают внутренние цены на продовольствие вслед за мировыми. При этом они повышают цены и на социально значимые товары.
Напомним, что ранее российские власти заморозили цены на сахар до 1 июня текущего года, а на подсолнечное масло – до 1 октября. При этом цены на остальные продукты питания продолжают расти с опережением инфляции.