В Красноярске сотрудники детского сада попросили мать девочки с нарушением речи не приводить ребенка на праздник
Местная жительница по имени Татьяна написала в Facebook, что воспитатель сообщила о проведении праздника в детском саду и попросила женщину оставить девочку дома. «У Машки нет инвалидности - у нее ОНР и да, у нее проблемное поведение
В Красноярске сотрудники одного из детских садов попросили родителей не приводить на детский праздник свою дочь, у которой имеются нарушения речи.
Местная жительница по имени Татьяна написала в Facebook, что воспитатель сообщила о проведении праздника в детском саду и попросила женщину оставить девочку дома. «У Машки нет инвалидности - у нее ОНР и да, у нее проблемное поведение. Но мы давно и очень серьезно с этим всем работаем. (…) Прогнозы — благоприятные, в последнее время динамика потрясающая», - сообщила женщина, слова которой приводит региональное издание «ТВК».
На возражение матери воспитательница стала жаловаться, что девочка никого не слушает и во время праздника «будет носиться». Татьяна в свою очередь заявила, что согласно закону об образовании даже дети с инвалидностью имеют право посещать общеразвивающий сад, а у ее ребенка инвалидности нет.
В Управлении образования Красноярска пообещали провести проверку по данному факту.