12 мая 2021, 11:50
Россия задерживает поставки «Спутника V» в Северную Македонию из-за ее позиции по ситуации с Навальным
Проблемы с поставками возникли после того, как власти страны подписали декларацию с осуждением ареста оппозиционного лидера Алексея Навального, а также поддержали санкции против российских чиновников из-за нарушения прав человека
Фото: newsae.ru
Россия задерживает поставки вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V» в Северную Македонию по политическим мотивам.
Проблемы с поставками возникли после того, как власти страны подписали декларацию с осуждением ареста оппозиционного лидера Алексея Навального, а также поддержали персональные санкции против российских чиновников из-за нарушения прав человека, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на македонских чиновников.
Москва при этом объяснила задержку поставок вакцины против COVID-19 в Северную Македонию высоким спросом на препарат и проблемы с его производством.
Ранее Россия и Северная Македония договорились о поставке 200 тысяч доз вакцины «Спутник V». На сегодняшний день страна получила только 6 тысяч доз препарата.
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