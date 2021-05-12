Глава британского МИДа обвинил российские власти в укрывательстве преступников
Глава МИД Великобритании Доминик Рааб обвинил российские власти в укрывательстве преступников и намерен публично об этом заявить в ходе своего выступления в Национальном центре кибербезопасности
Глава МИД Великобритании Доминик Рааб обвинил российские власти в укрывательстве преступников и намерен публично об этом заявить в ходе своего выступления в Национальном центре кибербезопасности.
Британский чиновник заявил, что в России есть преступники, действующие с территории страны, а местные власти обязаны их преследовать, а не укрывать. При этом Доминик Рааб не уточнил, о каких преступниках в данном случае идет речь.
Заявление главы британского МИДа может быть связано с обвинениями в адрес России в осуществлении кибератаки на компьютерную сеть американской компании SolarWinds. Сам Доминик Рааб считает, что к хакерской атаке причастны сотрудники внешней разведки России, сообщает «МБХ медиа».
Ранее Национальный центр кибербезопасности Великобритании опубликовал рекомендации для организаций и компаний по защите систем от кибератак хакеров из России.