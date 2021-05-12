12 мая 2021, 10:58
Житель Крыма пригрозил взорвать школу для проверки работы спецслужб
Мужчину задержали в Красногвардейском районе. На допросе он заявил, что пригрозил взорвать учебное заведение с целью проверить, как российские спецслужбы обеспечивают безопасность детей после стрельбы в казанской гимназии №175
Фото: Московский комсомолец
В республике Крым сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который угрожал взорвать школу. Соответствующие угрозы он публиковал в соцсетях.
Мужчину задержали в Красногвардейском районе. На допросе он заявил, что пригрозил взорвать учебное заведение с целью проверить, как российские спецслужбы обеспечивают безопасность детей после стрельбы в казанской гимназии №175. сообщает ТАСС.
Напомним, утром 11 мая в Казани 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в гимназии №175. В результате происшествия погибли семь учеников и два педагога, 20 человек получили ранения. Стрелок был задержан.