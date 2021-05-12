Мурманские власти после стрельбы в казанской школе составили список «неблагонадежных» детей и подростков
Первоначально формируемый список «неблагонадежных» детей чиновники из Минобразования опубликовали в открытом доступе, что является нарушением закона о защите персональных данных
В Мурманской области чиновники из местного Минобразования после бойни в казанской гимназии №175 приступили к сбору информации об учащихся, «склонных к нарушению дисциплины и проявляющих немотивированную агрессию».
Соратник Алексея Навального Леонид Волков сообщил в Twitter, что чиновники планируют создать реестр детей и подростков, которые когда-либо высказывали угрозы в отношении учащихся и работников школ, имели конфликты с окружающими или приносили в образовательные учреждения оружие, а также предметы, похожие на оружие.
Оппозиционер отметил, что первоначально формируемый список «неблагонадежных» детей чиновники из Минобразования опубликовали в открытом доступе, что является нарушением закона о защите персональных данных. Позже список был удален, но с его содержанием уже успели ознакомиться журналисты. Так, например, выяснилось, что в «черный список» были внесены студенты, которые участвовали в акции в поддержку Алексея Навального.