Кемеровскую школу закрыли на три месяца из-за вещества, вызывающего рак легких
В селе Шабаново Ленинск-Кузнецкого района Кемеровской области общеобразовательную школу закрыли из-за превышения допустимой концентрации радиоактивного вещества радон. Соответствующее решение было принято региональным управлениям Роспотребнадзора
В селе Шабаново Ленинск-Кузнецкого района Кемеровской области общеобразовательную школу закрыли из-за превышения допустимой концентрации радиоактивного вещества радон. Соответствующее решение было принято региональным управлениям Роспотребнадзора.
Специалисты санитарного ведомства в ходе проверки выявили превышение нормального уровня радона в нескольких учебных классах, столовой и спортивном зале, сообщает «Лента.ру».
Роспотребнадзор направил в местный суд результаты проверки и попросил закрыть учебное заведение на 90 суток. Руководство школы также признали виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических требований.
Директора школы предупредили об уголовной ответственности за невыполнение требования о приостановке работы учреждения в течение трех месяцев.
Отметим, что по данным Всемирной организации здравоохранения, радиоактивный газ природного происхождения радон является одной из частых причин развития рака легких.