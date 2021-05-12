12 мая 2021, 08:29
В Усинске ввели режим чрезвычайной ситуации из-за разлива нефти в реке
Мэр города Усинск республики Коми Николай Такаев объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в связи с обнаружением в реке Колва «радужной» пленки, которая свидетельствует о попадании в воду нефти
Фото: greenpeace.ru
Мэр города Усинск республики Коми Николай Такаев объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в связи с обнаружением в реке Колва «радужной» пленки, которая свидетельствует о попадании в воду нефти.
В мэрии сообщили, что источник утечки нефти уже установлен. Он находится в Ненецком автономном округе возле границы с Усинском.
В настоящее время сотрудники ООО СПАСФ «Природа» проводят мероприятия по локализации разлива нефти в реке. Специалисты устанавливают боновые заграждения и проводят мониторинг акватории реки, сообщает «КоммерсантЪ».
Утечка нефти произошла на Харьягинском месторождения в Ненецком АО, которое разрабатывает компания «Лукойл».