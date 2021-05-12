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Политика
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12 мая 2021, 08:14

Депутаты нарушат регламент ради срочного принятия закона о запрете сторонникам Навального избираться в Госдуму

Депутаты Госдумы в спешном порядке пытаются принять законопроект, который запретит сторонникам Алексея Навального избираться в парламент. В первом чтении документ о запрете избираться лицам, причастным к деятельности экстремистских организаций, будет рассмотрен 18 мая

Депутаты нарушат регламент ради срочного принятия закона о запрете сторонникам Навального избираться в Госдуму
Фото: nn-now.ru

Депутаты Государственной думы в спешном порядке пытаются принять законопроект, который запретит сторонникам Алексея Навального избираться в парламент. В первом чтении документ о запрете избираться лицам, причастным к деятельности экстремистских организаций, будет рассмотрен 18 мая. Президент Владимир Путин должен подписать законопроект 20 июня.

Депутат от «Единой России» Василий Пискарев в беседе с «Коммерсантом» не стал скрывать, что спешка связана с желанием успеть принять данный законопроект до сентябрьских выборов в Госдуму. «Важно не затягивать»,- отметил народный избранник.

Согласно регламенту, любой законопроект должен как минимум 20 дней «отлежаться», чтобы с ним успели ознакомиться все депутаты Госдумы. Однако из-за соблюдения регламента у парламентариев для утверждения законопроекта останется только одно пленарное заседание, а значит, они не успеют ввести запрет сторонникам Навального избираться до выборов.

Напомним, что подготовленный единороссами законопроект запрещает участвовать в выборах лицам, так или иначе связанным с деятельностью организаций, признанными экстремистскими. К таким лицам депутаты собираются отнести даже тех, кто перечислял свои деньги на деятельность организаций, причем за три года до признания их экстремистскими.

Данный законопроект в первую очередь направлен на всех соратников и сторонников оппозиционера Алексея Навального. В ближайшее время суд может принять решение о признании Фонда борьбы с коррупцией (включен в реестр инагентов) и штабов политика в регионах экстремистскими организациями.

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