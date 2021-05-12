Объединение пассажиров предложило поощрить привитых от коронавируса граждан бонусами на покупку билетов
Объединения пассажиров обратилось в Министерство транспорта России с предложением начислять вакцинированным от коронавируса пассажирам бонусы, которые они могли бы использовать при покупке билетов на самолеты и поезда
Объединения пассажиров обратилось в Министерство транспорта России с предложением начислять вакцинированным от коронавируса пассажирам бонусы, которые они могли бы использовать при покупке билетов на самолеты и поезда.
Общественники предлагают начислять привитым клиентам мили, виртуальные деньги или другие бонусы для оплаты транспортных услуг в эквиваленте от 500 до 5 тысяч рублей. В этой бонусной программе могли бы участвовать не только авиакомпании и железнодорожные перевозчики, но также сервисы каршеринга и службы такси.
Глава Общероссийского объединения пассажиров (ОПП) Илья Зотов считает, что расширение программ лояльности крупнейших транспортных компаний страны в отношении привитых от COVID-19 граждан позволит ускорить темпы вакцинации.
В Министерстве транспорта подтвердили «Известиям», что получили от объединения пассажиров соответствующее предложение, но пока на него не ответили.
В свою очередь эксперты отметили, что информация о вакцинации граждан относится к данным о состоянии здоровья, а передача и обработка таких сведений ограничена законом о защите персональных данных.
Ранее Ассоциация туроператоров России обратилась к оперативному штабу по борьбе с коронавирусом с просьбой освободить привитых граждан от сдачи ПЦР-теста на COVID-19 после поездок за границу. Сейчас россияне обязаны по возвращению сдавать два таких теста, что автоматически увеличивает их расходы на поездки на 5-6 тысяч рублей.
В АТОР отметили, что Грузия, Кипр, Хорватия и Мальдивы освободили вакцинированных россиян от сдачи ПЦР-тестов и карантина, а в России для привитых граждан никаких льгот не предусмотрено.