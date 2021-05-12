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12 мая 2021, 00:16

Палестинские радикалы выпустили по территории Израиля около 130 ракет

Израильские СМИ сообщают, что в городе Ришон-ле-Цион близ Тель-Авива в результате ракетного обстрела погибли две женщины, восемь человек получили ранения. Еще два человека погибли в Ашкелоне – снаряды попали в жилой дом

Палестинские радикалы выпустили по территории Израиля около 130 ракет
Фото: blog.sololaki.ru

Палестинское движение «Хамас» выпустило по израильскому Тель-Авиву 130 ракет. В связи с ракетной атакой аэропорт имени Бен Гуриона временно прекратил работу. Сотрудников воздушной гавани и пассажиров эвакуировали, а рейсы для посадки отправляют на остров Кипр. По всей столице звучат сирены воздушной тревоги.

Израильские СМИ сообщают, что в городе Ришон-ле-Цион близ Тель-Авива в результате ракетного обстрела погибли две женщины, восемь человек получили ранения. Еще два человека погибли в Ашкелоне – снаряды попали в жилой дом.

В связи с агрессивными действиями палестинских радикалов израильские власти задействовали систему ПВО «Железный купол». Сколько ракет им удалось перехватить, не сообщается.

МИД Израиля обратился к мировому сообществу с призывом публично осудить ракетные обстрелы гражданского населения страны и поддержать право государства на самооборону против палестинского терроризма, сообщает РИА Новости.

С 10 марта по территории Израиля из сектора Газа были запущены более 200 ракет. «Цахал» в ответ поразил более 130 военных целей на территории анклава и ликвидировал 15 боевиков.

Сейчас Вооруженные силы Израиля наносят удары по оружейным складам в гражданских постройках в секторе Газа.

Конфликт между Израилем и движением «Хамас» обострился после того, как израильский суд принял решение выселить несколько палестинских семей из их домов в иерусалимском квартале Шейх Джаррах.

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