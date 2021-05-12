Палестинские радикалы выпустили по территории Израиля около 130 ракет
Израильские СМИ сообщают, что в городе Ришон-ле-Цион близ Тель-Авива в результате ракетного обстрела погибли две женщины, восемь человек получили ранения. Еще два человека погибли в Ашкелоне – снаряды попали в жилой дом
Палестинское движение «Хамас» выпустило по израильскому Тель-Авиву 130 ракет. В связи с ракетной атакой аэропорт имени Бен Гуриона временно прекратил работу. Сотрудников воздушной гавани и пассажиров эвакуировали, а рейсы для посадки отправляют на остров Кипр. По всей столице звучат сирены воздушной тревоги.
Израильские СМИ сообщают, что в городе Ришон-ле-Цион близ Тель-Авива в результате ракетного обстрела погибли две женщины, восемь человек получили ранения. Еще два человека погибли в Ашкелоне – снаряды попали в жилой дом.
В связи с агрессивными действиями палестинских радикалов израильские власти задействовали систему ПВО «Железный купол». Сколько ракет им удалось перехватить, не сообщается.
МИД Израиля обратился к мировому сообществу с призывом публично осудить ракетные обстрелы гражданского населения страны и поддержать право государства на самооборону против палестинского терроризма, сообщает РИА Новости.
С 10 марта по территории Израиля из сектора Газа были запущены более 200 ракет. «Цахал» в ответ поразил более 130 военных целей на территории анклава и ликвидировал 15 боевиков.
Сейчас Вооруженные силы Израиля наносят удары по оружейным складам в гражданских постройках в секторе Газа.
Конфликт между Израилем и движением «Хамас» обострился после того, как израильский суд принял решение выселить несколько палестинских семей из их домов в иерусалимском квартале Шейх Джаррах.