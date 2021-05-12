Меню
Общество
Белоруссия больше не «Белая Россия»
12 мая 2021, 03:21

В Татарстане контракт на создание системы безопасности в школах получила фирма сына экс-главы УФСБ по региону

Госконтракты по обеспечению точек доступа в 500 учреждениях Казани, включая школы, детские сады и университеты институты, получила компания «Ваша Безопасность». Эта фирма может быть связана с сыном бывшего главы управления ФСБ по Татарстану

В Татарстане контракт на создание системы безопасности в школах получила фирма сына экс-главы УФСБ по региону
Фото: komkur.info

Госконтракты по обеспечению точек доступа в 500 учреждениях Казани, включая школы, детские сады и университеты институты, получила компания «Ваша Безопасность». Эта фирма может быть связана с сыном бывшего главы управления ФСБ по Татарстану, сообщает Baza.

В 2020 году Департамент телекоммуникационных технологий Казани провел тендер «на организацию контроля и управления доступом на объекты социальной инфраструктуры» в 500 школах, садах, институтах и других городских организациях. По условиям контракта, подрядчик должен был организовать проход по карточкам-пропускам на территорию социальных учреждений.

Стоимость контракта составила 15,2 млн рублей, а сам договор рассчитан на 2020 и 2021 годы. Получается, что на организацию прохода по электронным карточкам в одно учреждени было выделено всего 15 тысяч рублей. Дугих госконтрактов на обеспечение охраны в школах, детсадах и других социальных учреждениях на портале госзакупок найти не удалось.

Этот единственный тендер получило ООО «Ваша безопасность», совладельцами которой являются Ольга Золотова и Данил Динарович Хамитов. Последний может быть сыном Динара Хамитова, который с 2014 по 2020 год возглавлял УФСБ России по Татарстану. По данным издания, совладелец компании «Ваша безопасность» Данил Хамитов и экс-глава ФСБ республики Динар Хамитов ранее были прописаны в одной квартире в Казани.

Хамитов-старший после ухода с должности глав УФСБ стал советником президента республики Рустама Минниханова. Одновременно с этим Данил Динарович Хамитов получил 25% в ООО «Ваша безопасность».

Вопрос об организации безопасности в школах Татарстана был поднят после стрельбы в казанской гимназии №175, в результате которой погибли семь учащихся и два педагога. Бойню в школе устроил 19-летний Ильназ Галявиев, который с ружьем беспрепятственно вошел в учебное заведение.

Охранника в школе №175 не было, а за «безопасность» отвечала женщина-вахтер. Также выяснилось, что контракты на охрану не заключаются ни в одной из обычных школ в Казани, кроме школы олимпийского резерва.

Материалы по теме
МВД потратит 48 млн рублей на покупку семи автомобилей бизнес-класса
Управделами президента потратило 28 млн рублей на сувениры ко Дню Победы
Росгвардия потратит 84 млн рублей на закупку бронежилетов и шлемов
Сейчас на главной
Здравей България!
туризм
Здравей България!
Россия может возобновить авиасообщение с Болгарией с 10 июня. Власти этой курортной страны разрешили въезд российским туристам еще 1 мая при условии предоставления отрицательного ПЦР-теста на коронавирус, сертификата о вакцинации и справки о перенесенном COVID-19
Власти после бойни в керченском колледже смягчили, а не ужесточили правила оборота оружия
колумбайн
Власти после бойни в керченском колледже смягчили, а не ужесточили правила оборота оружия
Российские власти после бойни в казанской гимназии, которую устроил 19-летний Ильназ Галявиев, заговорили об ужесточении правил оборота оружия
Палестинские радикалы выпустили по территории Израиля около 130 ракет
Израиль
Палестинские радикалы выпустили по территории Израиля около 130 ракет
Израильские СМИ сообщают, что в городе Ришон-ле-Цион близ Тель-Авива в результате ракетного обстрела погибли две женщины, восемь человек получили ранения. Еще два человека погибли в Ашкелоне – снаряды попали в жилой дом
Общество
Депутаты подготовили законопроект, защищающий россиян от «левых» кредитов
Россияне через портал «Госуслуги» или МФЦ смогут вводить и отменять запрет на выдачу кредитов или займов на их имя. Такой запрет вступит в силу в течение семи дней после подачи соответствующей заявки, а снятие запрета произойдет в течение десяти дней
В Киеве силовики провели обыск в доме Виктора Медведчука
виктор медведчук
В Киеве силовики провели обыск в доме Виктора Медведчука
Украинский политик и бизнесмен Виктор Медведчук является кумом президента России Владимира Путина, а также приходится тестем главе совета директоров ПАО «Россети» Андрею Рюмину
Деньги в бюджете есть только на охрану резиденций губернатора
колумбайн
Деньги в бюджете есть только на охрану резиденций губернатора
Гимназия № 175 города Казань, где утром 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу, в прошлом году отказалась от услуг частных охранных предприятий из-за повышения цен
На наш век хватит ...
нефть
На наш век хватит ...
Министерство природы и экологии России подсчитало, что запасов нефти стране хватит на 59 лет, а природного газа – на 103 года при условии сохранения нынешних объемов добычи. Министр природы также призвал развивать геологоразведку, например, в труднодоступных местах
ВОЗ повысила уровень опасности индийского штамма COVID-19 до «глобального»
коронавирус
ВОЗ повысила уровень опасности индийского штамма COVID-19 до «глобального»
ВОЗ повысила степень опасности индийского штамма коронавируса, который уже трижды мутировал. Эксперты организации констатировали, что индийский штамм стал вызывать «беспокойство на глобальном уровне»
Российские власти после стрельбы в казанской школе пересмотрят закон в области оборота оружия
колумбайн
Российские власти после стрельбы в казанской школе пересмотрят закон в области оборота оружия
Президент Владимир Путин в связи с бойней в казанской школе №175 поручил ответственным чиновникам в срочном порядке проработать новые правила оборота гражданского оружия
Стоимость аренды жилья в Сочи пробила психологическую отметку
туризм
Стоимость аренды жилья в Сочи пробила психологическую отметку
Средняя стоимость аренды жилья в городе-курорте Сочи пробила психологическую отметку в 6 тысяч рублей. Сейчас средняя суточная ставка аренды составляет 6,5 тысячи рублей
Потерявшийся на охоте омский министр отдыхал вместе с местным «королем госзаказов»
александр мураховский
Потерявшийся на охоте омский министр отдыхал вместе с местным «королем госзаказов»
Глава Минздрава Омской области Александр Мураховский, которого трое суток разыскивали в лесу, отдыхал на природе с бизнесменом Андреем Козарчуком. Последний оказался региональным «королем госзаказов»
Казанские силовики ликвидировали одного из стрелков при штурме школы
чп в школе
Казанские силовики ликвидировали одного из стрелков при штурме школы
В Казани сотрудники правоохранительных органов ликвидировали второго стрелка, который участвовал в бойне в школе №175. Злоумышленника застрелили при штурме здания учебного заведения
В мире
Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о выходе России из Договора по открытому небу
Россия решила выйти из Договора по открытому небу из-за аналогичного решения США, которое было принято осенью 2020 года. МИД РФ тогда заявил, что Америка вышла из договора под «надуманным» предлогом
В Казани двое молодых людей устроили стрельбу в школе. Погибли девять человек
чп в школе
В Казани двое молодых людей устроили стрельбу в школе. Погибли девять человек
В Казани в школе №175 на улице Файзи в первый учебный день после длинных майских каникул двое молодых людей открыли стрельбу. По предварительным данным, в результате происшествия погибли девять человек
Владимир Жириновский пригрозил закрыть «Вечерний Ургант» из-за шутки про лидеров ЛДПР и КПРФ
телевидение
Владимир Жириновский пригрозил закрыть «Вечерний Ургант» из-за шутки про лидеров ЛДПР и КПРФ
Иван Ургант в одном из выпусков своей программы, комментируя вышеуказанное заявление, сравнил Владимира Жириновского и Геннадия Зюганова «с семейной парой»
В России повысят штраф за безбилетный проезд в общественном транспорте
общественный транспорт
В России повысят штраф за безбилетный проезд в общественном транспорте
Министерство транспорта России предложило повысить размер штрафа за безбилетный проезд в общественном транспорте. При этом конкретнее суммы штрафов для «зайцев» будут устанавливать региональные власти
Apple подала в суд на антимонопольную службу России из-за штрафа в 12 млн долларов
ФАС
Apple подала в суд на антимонопольную службу России из-за штрафа в 12 млн долларов
Американская компания Apple подала в суд на Федеральную антимонопольную службу России (ФАС) с целью оспорить назначенный ей штраф в 12 млн долларов (более 906 млн рублей)
Депутаты Мосгордумы обвинили власти в создании давки из-за закрытия входа в метро 9 мая
общественный транспорт
Депутаты Мосгордумы обвинили власти в создании давки из-за закрытия входа в метро 9 мая
Депутат Мосгордумы Елена Янчук потребует от главы ГУ МВД по столице Олега Баранова провести проверку по факту давки на входе в метро во время празднования Дна Победы