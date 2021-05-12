В Татарстане контракт на создание системы безопасности в школах получила фирма сына экс-главы УФСБ по региону
Госконтракты по обеспечению точек доступа в 500 учреждениях Казани, включая школы, детские сады и университеты институты, получила компания «Ваша Безопасность». Эта фирма может быть связана с сыном бывшего главы управления ФСБ по Татарстану
Госконтракты по обеспечению точек доступа в 500 учреждениях Казани, включая школы, детские сады и университеты институты, получила компания «Ваша Безопасность». Эта фирма может быть связана с сыном бывшего главы управления ФСБ по Татарстану, сообщает Baza.
В 2020 году Департамент телекоммуникационных технологий Казани провел тендер «на организацию контроля и управления доступом на объекты социальной инфраструктуры» в 500 школах, садах, институтах и других городских организациях. По условиям контракта, подрядчик должен был организовать проход по карточкам-пропускам на территорию социальных учреждений.
Стоимость контракта составила 15,2 млн рублей, а сам договор рассчитан на 2020 и 2021 годы. Получается, что на организацию прохода по электронным карточкам в одно учреждени было выделено всего 15 тысяч рублей. Дугих госконтрактов на обеспечение охраны в школах, детсадах и других социальных учреждениях на портале госзакупок найти не удалось.
Этот единственный тендер получило ООО «Ваша безопасность», совладельцами которой являются Ольга Золотова и Данил Динарович Хамитов. Последний может быть сыном Динара Хамитова, который с 2014 по 2020 год возглавлял УФСБ России по Татарстану. По данным издания, совладелец компании «Ваша безопасность» Данил Хамитов и экс-глава ФСБ республики Динар Хамитов ранее были прописаны в одной квартире в Казани.
Хамитов-старший после ухода с должности глав УФСБ стал советником президента республики Рустама Минниханова. Одновременно с этим Данил Динарович Хамитов получил 25% в ООО «Ваша безопасность».
Вопрос об организации безопасности в школах Татарстана был поднят после стрельбы в казанской гимназии №175, в результате которой погибли семь учащихся и два педагога. Бойню в школе устроил 19-летний Ильназ Галявиев, который с ружьем беспрепятственно вошел в учебное заведение.
Охранника в школе №175 не было, а за «безопасность» отвечала женщина-вахтер. Также выяснилось, что контракты на охрану не заключаются ни в одной из обычных школ в Казани, кроме школы олимпийского резерва.