Арестованный Леонид Кострома вымогал откаты у подрядчика по контрактам на информационное обслуживание
Уголовное дело, возбужденное в отношении замглавы Департамента экономической политики и развития Москвы Леонида Костромы, связано с вымогательством денег у гендиректора ООО «Международное агентство конгрессного обслуживания» Светланы Плиевой
Уголовное дело, возбужденное в отношении замглавы Департамента экономической политики и развития Москвы Леонида Костромы, связано с вымогательством денег у гендиректора ООО «Международное агентство конгрессного обслуживания» Светланы Плиевой.
По версии следствия, Леонид Костром, а также замдиректора ГБУ «ГАУИ» Дмитрий Рославцев и начальник организационно-планового отдела этого ГБУ Михаил Самылов вымогали у руководства ООО «Международное агентство конгрессного обслуживания» откаты за ранее подписанные государственные контракты. Речь идет о подрядах на оказание услуг по информационно-аналитическому и организационному сопровождению инвестиционной деятельности в течение 2020 года стоимостью 49,4 млн рублей и 31,8 млн рублей, сообщает «КоммерсантЪ».
Сначала московские чиновники получили 16 млн рублей в виде отката, а затем потребовали еще 5 млн рублей. Тогда Светлана Плиева обратилась в правоохранительные органы, а вымогатели получили вместо денег «куклу». При передаче денег чиновников задержали.
Рославцев и Самылов признали вину в получении откатов и дали показания против г-на Костромы.
Ранее телеграм-канал ВЧК-ОГПУ сообщил, что дело против Леонида Костромы может затронуть его непосредственного руководителя Кирилла Пуртова, поскольку столь крупная взятка не могла предназначаться для чиновника в ранге заместителя.