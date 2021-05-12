12 мая 2021, 02:10
Россия и Болгария могут возобновить авиасообщение с 1 июня
Россия может возобновить авиасообщение с Болгарией с 10 июня. Власти этой курортной страны разрешили въезд российским туристам еще 1 мая при условии предоставления отрицательного ПЦР-теста на коронавирус, сертификата о вакцинации и справки о перенесенном COVID-19
Фото: iscotours.com
Россия может возобновить авиасообщение с Болгарией с 10 июня. Власти этой курортной страны разрешили въезд российским туристам еще 1 мая при условии предоставления отрицательного ПЦР-теста на коронавирус, сертификата о вакцинации и справки о перенесенном COVID-19.
Портал Tourdom сообщает, что с 1 июня должно возобновиться регулярное авиасообщение между Россией и Болгарией, а с 10 июня планируется запустить чартерные рейсы.
В федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом пока данную информацию не подтвердили, но и не опровергли.
После майских праздников возобновили работу визовые центры Болгарии в России. Сейчас принимаются документы, как на краткосрочные, так и на долгосрочные визы.