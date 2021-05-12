Власти после бойни в керченском колледже смягчили, а не ужесточили правила оборота оружия
Российские власти после бойни в казанской гимназии, которую устроил 19-летний Ильназ Галявиев, заговорили об ужесточении правил оборота оружия. Соответствующее поручение президент Владимир Путин дал главе Росгвардии Виктору Золотову
Российские власти после бойни в казанской гимназии, которую устроил 19-летний Ильназ Галявиев, заговорили об ужесточении правил оборота оружия. Соответствующее поручение президент Владимир Путин дал главе Росгвардии Виктору Золотову.
В свою очередь уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила повысить до 21 года возраст, дающий право на владение оружием. Исключение может быть сделано только для граждан, которые отслужили в армии, сообщает ТАСС.
Омбудсмен также заявила, что ответственность за охрану порядка в российских школах необходимо возложить на Росгвардию. Ранее СМИ сообщили, что в школе №175 «охраной» занималась женщина-вахтер.
Примечательно, что Владимир Путин требовал ужесточить контроль за оборотом оружия еще в 2018 году после массовой стрельбы в керченском колледже. Однако власти, напротив, смягчили правила оборота оружия.
Так, в Госдуме в первом чтении был принят законопроект, который снижает возрастной ценз владения оружием до 16 лет. При этом два законопроекта о повышении возраста владения оружием для самообороны и охоты с 18 лет до 21 года получили отрицательный отзыв кабинета министров, сообщает «Медуза» (издание включено в реестр СМИ-инагентов).
Также были сделаны послабления для владельцев оружия в сфере медицинского освидетельствования. Раньше владельцы оружия должны каждые пять лет получать новое разрешение на хранение и ношение оружия, но теперь медкомиссию им могут разрешить проходить один раз в 15 лет (закон пока принято только в первом чтении).
Напомним, что стрельбу в казанской гимназии №175 устроил Ильназ Галявиев, который за две недели до этого совершенно легально получил разрешение на оружие. В результате устроенной им бойни погибли семеро учеников 8-го класса и два учителя.