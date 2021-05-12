В рассылке писем с угрозами сторонникам Навального заподозрили связанного с Кремлем программиста
Программист из Самары Михаил Дудин, связанный с Администрацией президента, может иметь непосредственное отношение к рассылке писем с угрозами гражданам, которые зарегистрировались на сайте «Свободу Навальному!»
Программист из Самары Михаил Дудин, связанный с Администрацией президента, может иметь непосредственное отношение к рассылке писем с угрозами гражданам, которые зарегистрировались на сайте «Свободу Навальному!».
Как сообщает «Медуза» (издание внесено в реестр СМИ-инагентов), все домены, использованные для рассылки писем с угрозами, были привязаны к одному виртуальному номеру и двум почтовым ящикам. Один из этих адресов ранее указывался как контактный в объявлении о «раздаче денег» на акции в 2019 году.
Издание также сообщает, что 27 февраля хакеры подделали электронный адрес сайта самарского издания «Засекин» и разослали от имени редакции сообщения с предложением поддержать проект Алексея Навального «Умное голосование» на сентябрьских выборах.
За несколько дней до этого страницы аналитического сайта «Засекин.ру» подверглись DDoS-атаке, причем атака шла на страницу со статьей о бывшем сотруднике самарского управления ФСБ России Павле Селезневе. Журналисты «Засекин.ру» в ходе расследования выяснили, что у самого чекиста возможности организовать «спецоперацию» в интернете не было, но в этом ему мог помочь его друг и бизнес-партнер Михаил Дудин.
Источник «Медузы» назвал Михаила Дудина «талантливым программистом», который давно сотрудничает с властями. Сейчас он представляется сотрудником администрации президента и работает на главу управления администрации президента по внутренней политике Андрея Ярина.
Кроме того, несколько других источников издания подтвердили, что Дудин причастен к атаке на сайт free.navalny.com.