В отношении мэра Орла возбудили дело по статье халатность
Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении мэра Орла Юрия Парахина. Чиновнику инкриминируют халатность, повлекшую причинение ущерба в особо крупном размере
Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении мэра Орла Юрия Парахина. Чиновнику инкриминируют халатность, повлекшую причинение ущерба в особо крупном размере.
Сам Юрий Парахин рассказал газете «Ведомости», что дело возбуждено по факту нарушений, которые были допущены при строительстве дороги в Орловском районе. Чиновник пояснил, что при составлении проектно-сметной документации была допущена техническая ошибка в наименовании улиц.
Юрий Парахин добавил, что все объемы выполненных строительных работ соответствуют документам.
Губернатор Орловской области Андрей Клычков заявил, что знает о возбуждении дела в отношении мэра и добавил, что разбирательство ведется с 2020 года. При этом Юрий Парахин возглавил мэрию областной столицы только в ноябре 2020 года.