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12 мая 2021, 00:03

Полиция прокомментировала видео, на котором казанский стрелок спокойно идет по городу с ружьем

Управление МВД по республике Татарстан прокомментировало претензии в свой адрес из-за видеозаписи, на которой 19-летний Ильназ Галявиев шел по улице по направлению в гимназии №175 с ружьем наперевес, но не был замечен и остановлен сотрудниками полиции

Полиция прокомментировала видео, на котором казанский стрелок спокойно идет по городу с ружьем
Фото: ИА ФедералСити

Управление МВД по республике Татарстан прокомментировало претензии в свой адрес из-за видеозаписи, на которой 19-летний Ильназ Галявиев шел по улице по направлению в гимназии №175 с ружьем наперевес, но не был замечен и остановлен сотрудниками полиции.

В полиции заявили, что в дежурную часть полиции или на телефон экстренных служб «112» не поступало от граждан каких-либо сообщений о том, что в общественном месте находится вооруженный человек.

Видеозапись с камер наружного видеонаблюдения опубликовал телеграм-канал Mash. На ней видно, как Ильназ Галявиев в маске и с дробовиком наперевес идет по улице. При этом молодой человек машет рукой в объектив камеры.

Напомним, бывший ученик школы №175 пришел утром 11 мая в учебное заведение и открыл стрельбу. В результате происшествия погибли семеро учеников 8-го класса и две учительницы. Галявиев был задержан. На допросе он заявил, что в нем проснулся монстр, и он начал всех ненавидеть. Молодой человек также заявил, что два месяца назад он «осознал себя богом».

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