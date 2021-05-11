Власти потратили 1,4 млрд рублей на защиту молодежи от негативного воздействия информации
Росмолодежь потратила почти 1,4 млрд рублей субсидий на АНО «Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды», которая была создана в 2018 году с целью обеспечения защиты детей и подростков от воздействия негативной информации
Росмолодежь потратила почти 1,4 млрд рублей субсидий на АНО «Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды», которая была создана в 2018 году с целью обеспечения защиты детей и подростков от воздействия негативной информации.
В связи со стрельбой в казанской школе №175 бывший глава штаба Алексея Навального в Москве Олег Степанов напомнил, что этот центр должен заниматься среди прочего «предотвращением случаев шутинга в школах путем мониторинга социальных сетей». Политик отметил, что на защиту молодежи от вредной информации из бюджета были выделены огромные деньги, а как и куда они были потрачены – неизвестно.
Портал Znak.com уточняет, что в прошлом году 296 млн рублей было выделено центру на мониторинг в интернете информации, которая может склонять подростков к совершению действий, «представляющих угрозу их жизни или здоровью, а также жизни или здоровью иных лиц».
Напомним, утром 11 мая 19-летний житель Казани Ильназ Галявиев устроил стрельбу в школе № 175. По уточненным данным, в результате происшествия погибли девять человек – семь учащихся 8-го класса и два педагога.