Депутаты подготовили законопроект, защищающий россиян от «левых» кредитов
Россияне через портал «Госуслуги» или МФЦ смогут вводить и отменять запрет на выдачу кредитов или займов на их имя. Такой запрет вступит в силу в течение семи дней после подачи соответствующей заявки, а снятие запрета произойдет в течение десяти дней
Депутаты Госдумы и участники финансового рынка в рамках защиты граждан от мошенников разработали два законопроекта, которые предоставляют россиянам возможность оформить «добровольный запрет» на оформление банками и микрофинансовыми организациями кредитов на их имя.
Зампред думского комитета по финансовому рынку Антон Гетта сообщил РБК, что россияне через портал «Госуслуги» или МФЦ смогут вводить и отменять запрет на выдачу кредитов или займов на их имя. Такой запрет вступит в силу в течение семи дней после подачи соответствующей заявки, а снятие запрета произойдет в течение десяти дней.
Информация об отказе гражданина от кредитов и микрозаймов появится в титульной части его кредитной истории, доступ к которой есть у всех бюро кредитных историй. В течение срока действия запрета банки и микрофинансовые организации не смогут оформлять на этого человека кредиты. Если же кредитный договор по какой-то причине заключат, то кредиторы не смогут взыскивать задолженности и продавать долг коллекторским агентствам.
Соответствующий законопроект был подготовлен с целью защитить россиян от мошенников, которые научились оформлять кредиты на других людей с помощью онлайн-сервисов.
«Современные банковские мобильные приложения позволяют это сделать, удобные сервисы породили новые риски», - отметил депутат Антон Гетта.