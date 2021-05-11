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Общество
Европарламент призвали принять «решительные меры» против России
11 мая 2021, 17:51

Депутаты подготовили законопроект, защищающий россиян от «левых» кредитов

Россияне через портал «Госуслуги» или МФЦ смогут вводить и отменять запрет на выдачу кредитов или займов на их имя. Такой запрет вступит в силу в течение семи дней после подачи соответствующей заявки, а снятие запрета произойдет в течение десяти дней

Депутаты подготовили законопроект, защищающий россиян от «левых» кредитов
Фото: 24rus.ru

Депутаты Госдумы и участники финансового рынка в рамках защиты граждан от мошенников разработали два законопроекта, которые предоставляют россиянам возможность оформить «добровольный запрет» на оформление банками и микрофинансовыми организациями кредитов на их имя.

Зампред думского комитета по финансовому рынку Антон Гетта сообщил РБК, что россияне через портал «Госуслуги» или МФЦ смогут вводить и отменять запрет на выдачу кредитов или займов на их имя. Такой запрет вступит в силу в течение семи дней после подачи соответствующей заявки, а снятие запрета произойдет в течение десяти дней.

Информация об отказе гражданина от кредитов и микрозаймов появится в титульной части его кредитной истории, доступ к которой есть у всех бюро кредитных историй. В течение срока действия запрета банки и микрофинансовые организации не смогут оформлять на этого человека кредиты. Если же кредитный договор по какой-то причине заключат, то кредиторы не смогут взыскивать задолженности и продавать долг коллекторским агентствам.

Соответствующий законопроект был подготовлен с целью защитить россиян от мошенников, которые научились оформлять кредиты на других людей с помощью онлайн-сервисов.

«Современные банковские мобильные приложения позволяют это сделать, удобные сервисы породили новые риски», - отметил депутат Антон Гетта.

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